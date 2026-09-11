Paolo Vanoli riparte da Venezia, uno stadio che conosce bene e nel quale ha vissuto una delle pagine più importanti della propria carriera. Stavolta, però, non ci sarà spazio per la nostalgia: arrivato lunedì sulla panchina viola, il tecnico si è concentrato immediatamente sul lavoro, soprattutto sul piano fisico e mentale.

Nel primo confronto con la squadra Vanoli ha puntato sull’orgoglio e sulla fiducia, elementi che dovranno accompagnare la Fiorentina fuori dall’emergenza. Per il debutto, inoltre, sembra intenzionato ad affidarsi soprattutto alla vecchia guardia.

Dopo i nove gol incassati nelle prime tre giornate, in difesa dovrebbero trovare spazio Dodo, Pongracic e Ranieri, con uno tra Joao Mario e Valdepeñas a completare il reparto. Dragusin potrebbe invece partire dalla panchina. A centrocampo torna Fagioli nel ruolo di riferimento già ricoperto con Vanoli, insieme a Ndour e Atta, favorito su Brescianini. Oulai, pur convocato, ha lavorato a parte per tutta la settimana.

In attacco, dove Vanoli dispone esclusivamente di nuovi acquisti, Mastantuono è candidato a partire a destra. A sinistra è sfida tra Njie e Gonçalves, mentre Beto parte davanti a Pellegrino. Lo scrive Tuttosport