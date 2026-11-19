L'analisi di Ezio Sella sulle mancanze di Mastantuono per arrivare al livello di Nico Paz
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L'ex attaccante della Fiorentina, Ezio Sella, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del dualismo argentino tra Nico Paz e Franco Mastantuono. Questo il suo commento:
I due calciatori sono dei talenti, ma Nico Paz è più avanti rispetto al giocatore della Fiorentina. Gioca a due anni qui in Italia, con un allenatore che lo ha migliorato a livello tattico. Poi, fisicamente è più forte di Mastantuono e questo lo aiuta ad essere determinante anche in area di rigore. Il calciatore viola deve migliorare ancora molto. Il talento del Como può fre anche il centrocampista classico, Mastantuono no. Per la mia squadra sceglierei sicuramente Nico Paz, perché abbina fisico, corsa e tecnica. E può crescere ancora molto.
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