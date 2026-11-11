Andrea Santoni, ha parlato al pentasport di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina:

"La squadra ha in se alcuni momenti dove fa vedere qualcosa di positivo, ma non riesce mai a trovare soluzioni stabili. In Serie A quest'anno si sono segnati 100 gol in più, e questo incremento influenza i dati difensivi. In questa stagione si gioca anche di più, e se non hai difensori di livello rischi di commettere un numero elevato di errori. La prima cosa da fare per la Fiorentina è prendere meno gol, così come crossare maggiormente per Pellegrino. In rosa però ci sono tanti esterni a piede invertito, e per questo arrivano pochi palloni aerei per Pellegrino."

"Palladino giocava un calcio dove si tendeva a coprire la difesa, e valorizzare il Kean di quella stagione. Quel calcio non piaceva, ma non bisogna vergognarsi di giocare in quel modo. Ndour non gode di grande stima a Firenze, nonostante sia il capitano dell'under 21. Fagioli è stato impiegato da interno con l'Italia. Il suo modo di giocare è riconoscibile, ha una presunzione (nel senso positivo) tecnica, ma gli altri sanno cosa vuole fare. Quando perde palla lui il rischio è alto, ma la sua qualità è importante. Mancini lo vede in un ruolo diverso, in cui Fagioli può sfruttare maggiormente la sua visione. "