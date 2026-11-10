Massimo Sandrelli, intervenuto al Pentasport, ha criticato lo scontro per le elezioni FIGC e analizzato i problemi difensivi viola
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Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento delle elezioni FIGC:
È uno scontro di titani tra pigmei, tutti che giocano per il proprio potere, senza che nessuno riesca a trovare una supremazia, facendo fare figuracce al calcio italiano.
Problema difesa
Mi sembrerebbe quantomeno banale che anche in società abbiano chiaro il problema della difesa. Quanti gol hai preso? 25, quindi è evidente il problema in difesa.
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