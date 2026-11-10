Massimo Sandrelli, noto giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare del momento delle elezioni FIGC:

È uno scontro di titani tra pigmei, tutti che giocano per il proprio potere, senza che nessuno riesca a trovare una supremazia, facendo fare figuracce al calcio italiano .

Mi sembrerebbe quantomeno banale che anche in società abbiano chiaro il problema della difesa. Quanti gol hai preso? 25, quindi è evidente il problema in difesa.