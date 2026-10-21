L’ex portiere viola Ruben Fernando Moedim, noto come Rubinho è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato di De Gea e il possibile problema età:

L’età non è un problema, penso che il suo problema, come quello generale della Fiorentina, sia l’ansia da prestazione. Cerca di anticipare alcuni momenti che, con la testa tranquilla, non anticiperesti. Quando giochi per due anni consecutivi per la salvezza, anche se hai esperienza, l’ansia da prestazione arriva.

Il portiere capitano

Fare il capitano da portiere non è semplicissimo, perché non sei vicino al gioco e non puoi rincorrere l’arbitro, ma, nella normalità, gli arbitri rispettano più i portieri con la fascia al braccio che i calciatori di movimento che magari stanno sempre a stuzzicare il direttore.

Mister Filippi

Filippi è un maniaco della tecnica, nel buon senso. La prima parte di tutti i suoi allenamenti è incentrata su questo: postura, posizione di mani, piedi... Poi, successivamente, passa allo studio degli attaccanti che affronterà. Lui sistema tutti i minimi dettagli: angoli, rigori, punizioni... È sempre molto preparato, con il tempo riuscirà a far esprimere al meglio De Gea.

Sulla Fiorentina

Con Paratici, i suoi dirigenti, la sua mentalità e l’allenamento, anche i suoi giocatori cominceranno a giocare bene. La Fiorentina è una squadra meravigliosa e merita di stare ai vertici del campionato.