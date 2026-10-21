Intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, l'ex viola Francesco Graziani ha analizzato la sconfitta contro il Como e il problema degli arbitri:

Tanta amarezza per la sconfitta. La Fiorentina è stata anche sfortunata: sul primo gol c’era un fallo netto, ma stranetto, proprio incredibile, per cui avrebbero dovuto richiamare l’arbitro. Come si fa a far proseguire il gioco dopo un fallo del genere? E io continuo a dire che il VAR è morto. Orsato ne sta combinando una dietro l’altra con le indicazioni che ha dato agli arbitri. Non si può andare avanti così, siamo alla settima giornata, ma ne hanno combinate già di ogni. Bello lasciar giocare, ma quando ci sono dei falli così netti come quello su Goncalves non puoi non intervenire. Macché, siamo andati sulla Luna? Prima li richiamavano sempre, ora mai. È incredibile!

La difesa

L’ho visto già alla prima giornata, avevo affianco Galli, gli ho detto: "Con questa difesa non andiamo da nessuna parte", perché Jimenez sa attaccare ma non difendere, uguale Valdepenas. Sanno spingere, ma se andiamo a vedere le statistiche, il problema più grosso è la difesa, ma è un problema serio per la Fiorentina, questo. Se giochi a 4, anche i centrali vanno in difficoltà. Serve una soluzione a ciò, sennò continueremo a prendere gol su gol. Manca anche un leader che guidi la linea difensiva.

L’attacco

Un’altra situazione da monitorare è il ballottaggio tra Beto e Pellegrino, che non penso faccia bene all’attacco. Serve una decisione netta nelle gerarchie.

De Gea

Quando sbaglia il portiere, prendi gol. Anche il portiere sta diventando un problema, dovremmo cominciare a pensare di trovare un altro portiere.

Var a chiamata

Sarebbe logico poter richiamare l’intervento dell’arbitro. Abbiamo visto in varie partite, come quella dell’Inter, dove addirittura Thuram viene ammonito per simulazione, nonostante il tocco, seppur leggero, ci fosse.

Possibile malafede della terna arbitrale

Per me non c’è malafede, ma ci sono direttive che mettono paura all’arbitro di fischiare. Scendono in campo preoccupati, perché è vero che l’arbitro in campo sceglie, però, se c’è un fallo evidente, va richiamato. A velocità reale non è facile valutare. Quando un direttore di gara viene richiamato, gli vengono assegnati punti negativi nella valutazione finale.

Sull’allenatore e le troppe reti subite

Quando abbiamo preso Grosso, tutti a dire: "Scelta giusta, è giovane, ha fatto bene a Sassuolo, ha un bel gioco". Ma adesso chiunque metti su quella panchina, le problematiche rimangono. La Fiorentina è quella che ha preso più gol, con 17. Anche a uno che non ci capisce, se gli fai vedere questi numeri, ti dice che il problema è la difesa, 17 sono veramente tanti. Contro il Como avevamo 4 giocatori offensivi. A centrocampo avevamo solo Fagioli e Ndour, ma con chi difendiamo? Perché Goncalves non è uno che rientra. Se la fase difensiva non la sanno fare e in più non vengono aiutati dal centrocampo, è normale che prendi gol. Vanoli deve pensare che deve proteggere maggiormente: magari non vinci, ma almeno non perdi.