Diteci la vostra sulla crisi di questa Fiorentina

Redazione VN
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La Fiorentina è penultima in classifica e adesso arrivano impegni complicati come Inter, Atalanta a Juventus. A Firenze cresce il malcontento, ma diteci chi secondo voi ha più responsabilità di altri in questa crisi viola:

Fiorentina, dì chi è la colpa?

Fiorentina penultima a 4 punti in classifica. Tutti sul banco degli imputati, ma dì chi è la colpa?
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