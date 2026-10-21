Diteci la vostra sulla crisi di questa Fiorentina
Jovetic rivela: "Pochi mesi fa ero a un passo dal ritorno in Serie A"
La Fiorentina è penultima in classifica e adesso arrivano impegni complicati come Inter, Atalanta a Juventus. A Firenze cresce il malcontento, ma diteci chi secondo voi ha più responsabilità di altri in questa crisi viola:
Fiorentina, dì chi è la colpa?
Fiorentina penultima a 4 punti in classifica. Tutti sul banco degli imputati, ma dì chi è la colpa?
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Classifica bugiarda ma da guardare con attenzione. Paratici, è l'ora di farsi sentire
Rassegna stampa
La Fiorentina punta a ricavare questa cifra dallo stadio Franchi
Rassegna stampa
CorFio: "Oulai ritenuto acerbo. E Paratici interverrà con il mercato su due ruoli"
Altre news
Dogan, è indagato per calcio scommesse. Ha ceduto Oulai alla Fiorentina
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti