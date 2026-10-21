Marco Di Bello non arbitrerà né in Serie A né in Serie B nella prossima giornata. Il mancato impiego arriva dopo gli errori e le polemiche di Fiorentina-Como, una partita che continua a far discutere per gli episodi arbitrali e per le richieste di chiarimento avanzate dalla società viola.

Il direttore di gara di Brindisi resta dunque fuori dalle designazioni del turno successivo alla sfida del Franchi. Un’assenza che si inserisce nel clima di contestazione seguito alla gara, pur senza poter attribuire automaticamente alla scelta il significato di un provvedimento disciplinare.

Diversa la situazione di Daniele Paterna, che domenica era al Var proprio in occasione di Fiorentina-Como. Per lui è già previsto un nuovo incarico: sarà al monitor per Lecce-Juventus, in programma domenica 25 ottobre alle 18, con Fabio Maresca a dirigere la partita. Non solo: sarà assistente Var in Sudtirol-Sampdoria di Serie B. Pezzuto, invece, che era con lui in sala al Franchi domenica, sarà Var in Milan-Udinese di A e aVar in Modena-Cesena di B

Due situazioni differenti, quindi, per i protagonisti della direzione arbitrale del Franchi: Di Bello non scenderà in campo nel prossimo turno, mentre Paterna e Pezzuto torneranno subito operativo in sala video, in più occasioni. Intanto la Fiorentina continua a chiedere chiarezza sugli episodi contestati contro il Como, a partire dal gol annullato a Pongracic.