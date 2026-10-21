Il presidente del Trabzonspor è sotto accusa
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La Federcalcio turca prosegue l’inchiesta sul calcioscommesse che coinvolge 448 indagati. Secondo quanto riportato da media turchi, sono state sospese 147 figure appartenenti a società dei diversi livelli del calcio nazionale.
Tra i sanzionati ci sarebbe anche Ertugrul Dogan, presidente del Trabzonspor, il club che nella scorsa sessione di mercato ha ceduto Oulai alla Fiorentina.
Dogan avrebbe ricevuto una sospensione di 45 giorni dalle attività per aver effettuato scommesse sul calcio, pratica vietata ai tesserati. La stessa sanzione sarebbe stata applicata agli altri 146 dirigenti coinvolti.
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