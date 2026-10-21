Jovetic rivela: "Pochi mesi fa ero a un passo dal ritorno in Serie A"

La Fiorentina è consapevole di alcune lacune nella costruzione della rosa e potrebbe intervenire sul mercato per correggerle. Secondo il Corriere Fiorentino, i principali obiettivi riguardano un terzino sinistro più strutturato ed esperto e un mediano di interdizione, profili ritenuti utili per dare maggiore equilibrio alla squadra.

Nel frattempo, in attesa del rientro di Atta, Vanoli valuta il ritorno al 4-3-3. L'idea è affiancare Brescianini a Ndour e Fagioli, senza puntare per ora su Oulai, considerato ancora acerbo dal punto di vista tattico. Una possibile soluzione per rendere il centrocampo più equilibrato.