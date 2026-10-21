Possibile rilancio per Christ Inao Oulai in vista della trasferta contro l'Inter. Il centrocampista ivoriano, rimasto in panchina nelle ultime tre partite, potrebbe trovare spazio in un centrocampo ridisegnato da Paolo Vanoli, alla ricerca di maggiore solidità senza perdere qualità. Il Corriere dello Sport analizza le possibili mosse del tecnico viola e individua nell'ex Trabzonspor una candidatura concreta per la mediana.

L'ex Trabzonspor accanto a Fagioli e Ndour, e così sarebbe soddisfatta anche la formula del doppio regista (compito da dividere con l'ex Juventus, chiaramente) che lo stesso tecnico viola ha preconizzato in tempi recenti definendola il futuro di questa squadra. Ci sta che il momento sia arrivato: ne ha bisogno la Fiorentina che soffre tantissimo in fase difensiva (17 gol subiti in 7 partite: nessuno peggio in Serie A), lo richiede la difficoltà dell'impegno in casa dei campioni d'Italia. E da oggi, alla ripresa al Viola Park dopo il martedì di riposo, sarà accelerato l'inserimento di Oulai nel contesto tattico per completare il programma ad hoc preparato da Vanoli e dal suo staff.