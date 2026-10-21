Come far convivere il talento di Fagioli con le caratteristiche di Oulai? È uno dei nodi tattici che Paolo Vanoli è chiamato a risolvere per dare maggiore qualità e continuità al centrocampo della Fiorentina. Nell'analisi pubblicata oggi, La Nazione individua tre possibili soluzioni, con altrettanti moduli per provare a valorizzare i due centrocampisti.

La prima opzione è il 4-3-3, con Oulai impiegato da mezzala per sfruttarne la progressione e le capacità di verticalizzazione, lasciando a Fagioli il compito di orchestrare la manovra. Un assetto che richiederebbe anche una mezzala fisica sul lato opposto, in grado di garantire copertura ed equilibrio.

La seconda strada porta al 4-2-3-1, con Fagioli e Oulai schierati in parallelo davanti alla difesa. In questo caso, secondo il quotidiano, sarebbe fondamentale il contributo del trequartista centrale in fase di non possesso, chiamato ad aiutare la mediana per evitare di lasciare spazi agli avversari.

Infine, il 3-5-2 rappresenterebbe un'alternativa per proteggere maggiormente il reparto, grazie alla presenza di tre difensori e al lavoro degli esterni a tutta fascia.

La convivenza tra Fagioli e Oulai resta dunque un cantiere aperto. La prova di Genova non ha dato le risposte sperate, ma per La Nazione sarebbe prematuro rinunciare all'esperimento. Il quotidiano invita infatti a non fermarsi alle prime difficoltà e a proseguire il lavoro per trovare la soluzione più adatta alle caratteristiche dei due giocatori.

Per il momento, però, la Fiorentina sembra orientata a puntare ancora sulle certezze già presenti in rosa, mentre le possibili variazioni tattiche restano soprattutto prospettive per il futuro.