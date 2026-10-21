La Fiorentina ha diffuso una nuova nota ufficiale inerente ai casi arbitrali della gara giocata contro il Como
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Prosegue senza sosta lo scontro istituzionale tra la Fiorentina e i vertici del calcio italiano. Dopo le formalizzazioni inviate nei giorni scorsi per chiedere delucidazioni sulla direzione di gara di Di Bello e sulle valutazioni della sala VAR guidata da Paterna durante il match contro il Como, la società viola ha diffuso un nuovo e durissimo comunicato ufficiale.
La contestazione sulle risposte della Lega
Il club di viola ha espresso profonda insoddisfazione per i chiarimenti ricevuti, giudicandoli del tutto parziali e privi delle necessarie evidenze tecniche:
La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic. Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema.
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