Pedro Gonçalves vuole cambiare marcia per trascinare la Fiorentina fuori dalle secche di bassa classifica e assicurarsi un futuro in maglia viola. Il potenziale offensivo del portoghese non si discute, parlano per lui i 114 gol realizzati in carriera, la gran parte con lo Sporting Lisbona, ma a frenarlo è un ritardo di condizione atletica che la sosta per le Nazionali non è riuscita a colmare del tutto.

L'ex Sporting sconta la mancata preparazione estiva vissuta da separato in casa a Lisbona prima del trasferimento al Viola Park. Contro il Como, alla prima da titolare, è uscito al 63' mostrando evidente affanno. I numeri dicono che finora ha collezionato appena 117 minuti complessivi in Serie A. Nonostante alcuni spunti di qualità e tre passaggi chiave offerti ai compagni, la mancanza di brillantezza lo porta a soffrire i ritmi e la pressione del campionato italiano, come dimostrano i palloni persi che hanno spalancato il campo alle ripartenze lariane.

Per la trasferta di San Siro contro l'Inter, Paolo Vanoli valuta di farlo partire nuovamente dalla panchina per utilizzarlo a gara in corso. Sullo sfondo resta la questione mercato: Gonçalves è arrivato a Firenze in prestito con diritto di riscatto, pronto a trasformarsi in obbligo solo al raggiungimento del 60% delle presenze complessive o con una qualificazione alla prossima Champions League, condizioni oggi lontane. Per convincere la società viola ad investire i 22,5 milioni necessari a completare l'acquisto a titolo definitivo, il classe '98 dovrà inevitabilmente alzare i ritmi e cambiare il passo della sua stagione.