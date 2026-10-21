La Fiorentina punta a ricavare tra i 5 e i 10 milioni di euro all’anno dal nuovo Franchi, attraverso attività commerciali, ristorazione, visite guidate, spazi VIP e il raddoppio degli skybox. Il piano prevede un investimento del club di 47 milioni per gli allestimenti e ipotizza 29 partite casalinghe a stagione, contando sulla partecipazione costante alle coppe europee e alla Coppa Italia.

Restano dubbi sulla possibilità di ospitare grandi concerti: la capienza prevista per gli eventi musicali sarebbe di 20-25 mila spettatori, inferiore ai 30-35 mila indicati come necessari per sostenere i costi dei principali tour. Firenze rischierebbe quindi di perdere alcuni appuntamenti a vantaggio di Bologna.

Per l’iter sono previsti 60 giorni per la conferenza dei servizi e altri 120 per la gara pubblica. L’obiettivo è assegnare i lavori entro l’estate del 2027 e avviare il secondo lotto nella stagione 2027-2028. Lo scrive Repubblica Firenze.