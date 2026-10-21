Il tema arbitri continua a tenere banco a Firenze, ma non solo. Le parole del dg, Alessandro Ferrari
VIDEO VN - Ferrari: "Nuove tecnologie importanti, sopratutto devono funzionare"
In casa Fiorentina continua a tenere banco il tema arbitri. La direzione di Di Bello contro il Como, non è piaciuta, viste le numerose polemiche scatenate. Il dg viola, Alessandro Ferrari, ha parlato del tema al Viola Park. Il tutto durante la presentazione del corso di alta formazione in sport management:
"Le nuove tecnologie sono importanti, ma vanno usate bene. Soprattutto devono funzionare"
La spiegazione della LegaSul tema del gol di Pongracic annullato nonostante il malfunzionamento del fuorigioco semiautomatico, la Lega Serie A aveva risposto così alla Fiorentina:
RingraziandoVi per li tono della lettera inviataci, siamo a fornirvi una serie di chiarimenti così da rispondere alle Vostre istanze, in uno spirito costruttivo e pienamente collaborativo. Come di seguito rappresentato siamo di fronte alla mancata convalida di una rete segnata da un calciatore in posizione di fuorigioco. Il fatto che li vostro calciatore Marin Pongracic fosse in fuorigioco è dimostrato dalle immagini forniteci dal VAR che per accuratezza alleghiamo. (Al. 1.). Purtroppo, la revisione del VAR ha necessitato un tempo lungo e articolato, che comprendiamo possa aver generato situazioni di tensione al termine di una frazione di gioco disputata con grande agonismo da entrambe le formazioni. Le ragioni dietro alla prolungata "review" risiedono in un mancato funzionamento della tecnologia Advanced SAOT (come disciplinata nel Regolamento Generale delle Competizioni, cap. 13, pag. 56) per due motivazioni: 1) 4 delle 12 telecamere dedicate all'Advanced SAOT non identificavano correttamente le sagome (scheletri dei calciatori in campo), dando come risultato in sala VAR un'immagine non pienamente corrispondente al reale posizionamento dei calciatori; 2) Il non perfetto posizionamento della telecamera sui 16 metri (lato opposite), dovuto all'area di cantiere circostante, ha generato un effetto "schiacciamento" sui calciatori stessi, vanificando il suo pieno e possibile utilizzo nonostante l'output avesse già evidenziato la posizione di offside.
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