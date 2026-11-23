Le parole nel post partita di Monza-Fiorentina di Robinson
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Il calciatore del Monza, Jay Robinson, autore del terzo gol contro la Fiorentina questa sera, ha parlato a Dazn e Sky Sport. Queste le sue parole:
Sono veramente felice per la vittoria della squadra oggi. Varela è molto forte, ha segnato due gol anche oggi. La celebrazione di Varela mi piace molto, la stiamo vedendo anche spesso quest'anno.
Le parole a Sky
Sono molto contento, ho visto la palla e ho tirato. La squadra ha giocato bene, ma dobbiamo pensare già alla prossima.
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