L'analisi di Riccardo Galli sul momento della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus di Spalletti

Alessio Vannini
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Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero

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Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina dopo il pareggio del Franchi contro la Juventus. Ecco le sue parole:

Il 2-2 è il risultato più giusto, anche se con maggiore precisione sarebbe potuta arrivare una vittoria. Dopo il gol di Pellegrino la Fiorentina ha sofferto per quaranta minuti. De Gea ha commesso un brutto errore, però tra i pali resta un fenomeno e continua a essere un punto di forza di questa squadra. La difesa, in generale, ha numeri preoccupanti e l'allenatore deve sistemare la situazione in attesa del mercato. Oulai è un ragazzino dal potenziale enorme: nei suoi movimenti vedo un giocatore che può far esaltare Firenze. Credo che Vanoli voglia rigenerare anche Fagioli, ma la formazione scesa in campo contro la Juventus può rappresentare una delle ossature di questa Fiorentina
riccardo galli

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