L'analisi di Riccardo Galli sul momento della Fiorentina dopo il pareggio contro la Juventus di Spalletti
Proviamo a marciare sul solco tracciato. Fiorentina divertente ma difesa problema vero
Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Riccardo Galli ha analizzato il momento della Fiorentina dopo il pareggio del Franchi contro la Juventus. Ecco le sue parole:
Il 2-2 è il risultato più giusto, anche se con maggiore precisione sarebbe potuta arrivare una vittoria. Dopo il gol di Pellegrino la Fiorentina ha sofferto per quaranta minuti. De Gea ha commesso un brutto errore, però tra i pali resta un fenomeno e continua a essere un punto di forza di questa squadra. La difesa, in generale, ha numeri preoccupanti e l'allenatore deve sistemare la situazione in attesa del mercato. Oulai è un ragazzino dal potenziale enorme: nei suoi movimenti vedo un giocatore che può far esaltare Firenze. Credo che Vanoli voglia rigenerare anche Fagioli, ma la formazione scesa in campo contro la Juventus può rappresentare una delle ossature di questa Fiorentina
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Pressing, ritmo e irruenza: ecco Oulai. Nella sua partita c'è un dato clamoroso
Altre di Serie A
Alvini: "Allenare la Fiorentina? Non sono tifoso, ma si parla del top"
Nazionali
Fagioli, senti Mancini: "Per adesso non ho un regista". Poi il ct incoraggia Croci
Radio e tv
Cecchi su Vanoli: "Ieri da 7 in pagella. C'è troppo accanimento nei suoi confronti"
Radio e tv
Comotto: "Con la Juve due punti persi. De Gea? Serve trovare un'alternativa"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti