Il commento del giornalista sul mercato e sulla situazione
VIDEO - Grosso: "Sapevo delle difficoltà. Prenderemo spunto e miglioreremo"
Riccardo Galli ha commentato il KO della Fiorentina contro la Roma:
IL COMMENTO
Sul 2-0 la squadra si è sgretolata e sfilacciata. Dragusin ha dato l'illusione dei primi dieci minuti, poi si è spento. Sugli esterni c'è l'errore di aver dato la maglia da titolare a Dodò e spostare Joao Mario. La squadra si è presentata con un paio di novità e sorprese di formazione pagate a caro prezzo. Mastantuono nello stretto ha fatto vedere buone cose, c'è tanto lavoro da fare sicuramente. L'inserimento di Pellegrino ha complicato anche la prestazione di Mastantuono, ha cercato di prendere palla e gestirla, ma il suo modo di giocare ha complicato la partita di Franco. La questione Kean credo finisca entro domani, se domani sera fosse ancora tutto in bilico comincerei ad avere qualche dubbio
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