Riccardo Galli, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina, soffermandosi su Njie, Oulai e sulla gestione di Vanoli della giovane rosa viola.
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Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Riccardo Galli. Ecco il suo commento su Njie:
Se devo scegliere un giocatore che mi ha colpito, è stato Njie: ha fatto tre strappi che sono un biglietto da visita enorme per le qualità di questo giocatore, è un valore aggiunto a tutto il mercato che ha fatto la Fiorentina.
Sulla Fiorentina:
La Fiorentina è una squadra giovane, quindi è una squadra che viaggerà sull’entusiasmo quando le cose andranno bene e che potrà avere una pausa nei momenti in cui le cose, auguriamoci di no, andranno un po’ meno bene, perché nel calcio succede anche questo. Però, in quel momento lì, bisognerà avere l’equilibrio che abbiamo in questa situazione: capire che abbiamo un pacchetto di giocatori giovani, tutti con grande qualità, tutti con grandi ambizioni, Vanoli ha preso la squadra in mano e la sente sua.
Su Fagioli e Oulai:
Quando parlate del meglio di Fagioli e del meglio di Oulai, Vanoli prenderà il meglio di entrambi. Ci saranno le partite per Fagioli, ci saranno le partite per Oulai e ci saranno quelle per entrambi. Fagioli sappiamo già chi è, mentre Oulai è un diamante grezzo, perché è un giocatore con un potenziale enorme che, appena verrà affinato, e la Fiorentina ci riuscirà ad affinarlo in questa stagione, mostrerà cose straordinarie.
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