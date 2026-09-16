Durante il Pentasport di Radio Bruno, è intervenuto Riccardo Galli. Ecco il suo commento su Njie:

La Fiorentina è una squadra giovane, quindi è una squadra che viaggerà sull’entusiasmo quando le cose andranno bene e che potrà avere una pausa nei momenti in cui le cose, auguriamoci di no, andranno un po’ meno bene, perché nel calcio succede anche questo. Però, in quel momento lì, bisognerà avere l’equilibrio che abbiamo in questa situazione: capire che abbiamo un pacchetto di giocatori giovani, tutti con grande qualità, tutti con grandi ambizioni, Vanoli ha preso la squadra in mano e la sente sua.