Entra nel vivo il momento delle presentazioni dei nuovi acquisti portati a Firenze dal direttore Fabio Paratici nell'ultima sessione estiva di calciomercato. All’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park va in scena una due giorni fitta di appuntamenti con la stampa, pensata per far conoscere da vicino i volti nuovi della rosa a disposizione di Paolo Vanoli.

Oggi saranno Pedro Goncalves e Willy Gnonto a presentarsi, ma non si fermerà qui la tornata di conferenze. Attraverso una nota ufficiale pubblicata poco fa, la Fiorentina ha reso noti i dettagli dell'appuntamento previsto per la giornata di domani, giovedì 17 settembre, che vedrà salire sul palco della sala stampa gli altri due rinforzi d'attacco: Beto e Njie.

"ACF Fiorentina informa che domani, giovedì 17 settembre, alle ore 15:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Beto e Njie".