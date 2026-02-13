R.Galli: “Dentro Harrison e Solomon, portano freschezza. Ecco la mia paura”

"La Fiorentina deve puntare alla vittoria con tutti. La squadra viola non ha mai risposto alla cosiddetta 'partita della vita'. Quattordici giornate, nella condizione della Fiorentina, sono poche e le ultime saranno difficilissime. Il calcio è bello proprio perché il Como, che oggi sembra imbattibile, può essere sconfitto dalla Fiorentina. Servirà una prestazione d'orgoglio da parte dei giocatori viola. A mefa paura una cosa: quando c’è stata l'occasione di sfruttare un periodo positivo, la Fiorentina non lo ha mai fatto. In questo momento, qualunque avversario sfidino, i giocatori viola crollano mentalmente. La Fiorentina non è una squadra finita: mancano dei riferimenti chiari e ha tanti problemi, però i mezzi per ottenere la salvezza ci sono."