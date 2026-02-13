Il giornalista Riccardo Galli è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sul suo momento viola:
R.Galli: “Dentro Harrison e Solomon, portano freschezza. Ecco la mia paura”
"La Fiorentina deve puntare alla vittoria con tutti. La squadra viola non ha mai risposto alla cosiddetta 'partita della vita'. Quattordici giornate, nella condizione della Fiorentina, sono poche e le ultime saranno difficilissime. Il calcio è bello proprio perché il Como, che oggi sembra imbattibile, può essere sconfitto dalla Fiorentina. Servirà una prestazione d'orgoglio da parte dei giocatori viola. A mefa paura una cosa: quando c’è stata l'occasione di sfruttare un periodo positivo, la Fiorentina non lo ha mai fatto. In questo momento, qualunque avversario sfidino, i giocatori viola crollano mentalmente. La Fiorentina non è una squadra finita: mancano dei riferimenti chiari e ha tanti problemi, però i mezzi per ottenere la salvezza ci sono."
La formazione—
"Credo che bisognerà aspettare domani per capire le reali condizioni di Gosens. Con il tedesco in campo, non dovresti togliere Parisi dalla posizione di copertura arretrata. In caso contrario, schierereiSolomon e Harrison. Vanoli magari non vede ancora pronto l'ex Leeds, ma io lo vorrei in campo: entrambi non hanno paura del momento viola e non portano con sé la pesantezza di questi mesi. Le squadre che lottano per la salvezza hanno vissuto dei momenti incredibili, mentre la Fiorentina ha fatto una stagione sempre troppo regolare. Infatti, adesso ti trovi a soli tre punti dalla zona salvezza. I punti persi nel finale di partita pesano tantissimo, è un aspetto su cui lavorare in queste settimane."
