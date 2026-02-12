Viola News
Como-Fiorentina, sabato alle 15:00. Dove vederla in tv e streaming

Tutte le info sul match del Sinigaglia
Redazione VN

Dopo i passi falsi contro Cagliari e Torino la Fiorentina ha l'obbligo di rialzarsi e tornare a vincere in campionato. Ma nel giorno di San Valentino i viola si troveranno di fronte un avversario complicatissimo, che con la squadra gigliata ha già vinto due volte in stagione: il Como di Cesc Fabregas. Una partita difficilissima ma fondamentale: ecco come vederla in tv e streaming.

Sabato 14 febbraio, ore 15:00Stadio Sinigaglia, Como
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca In attesa di annuncio
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

 

