Budel: “Fagioli insostituibile, ma avrei tenuto Nicolussi. Cosa fare a Como”

L'ex centrocampista Alessandro Budel ha concesso un'intervista ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Queste le sue parole sulla squadra di Paolo Vanoli:
La Fiorentina si è ripresa, ma c'è ancora un difetto: fatica a livello difensivo. Si pensa ad attaccare e non si trova equilibrio. Contro il Torino sono due reti subiti su episodi, è difficile dare la colpa a qualcuno. Il primo gol è evitabile, si poteva fare meglio. La Fiorentina aveva avuto una grande reazione. Vanoli? Sta facendo un buon lavoro. La Fiorentina si salverà perché ha qualità sia in panchina che in rosa.
Fagioli—
Alcune dinamiche di gioco sono superficiali. Ma ha la palla gol, fa giocare tutti bene, ha personalità. La rinascita della Fiorentina è dettata dalla sua rinascita. E' insostituibile. Deve capire i momenti nella partita. Vice? L'unica soluzione è adattare qualcuno. Potevano cercare di tenere Nicolussi Caviglia.
Il centrocampo—
I nuovi sono giocatori di inserimenti. In mezzo al campo aveva trovato una quadra con Mandragora e Ndour. Fabbian lo vedo più un trequartista, più adatto alla fase offensiva negli ultimi 25 minuti.
Como—
E' complicato affrontare il Como. Non devi lasciare campo al Como, devi rimanere compatto. Devi fare una partita intelligente.
