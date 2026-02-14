Bressan: “Vanoli mette anima e corpo. Cosa non deve fare la Fiorentina con il Como”

Mauro Bressan, doppio ex di Como e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky in merito alla partita che si disputerà oggi allo Stadio Sinigallia, fondamentale in ottica Europa da una parte e salvezza dall'altra:
Non mi sarei mai aspettato che a Como arrivasse un presidente che portasse la squadra ad un livello così alto, così come non mi sarei aspettato di vedere la Fiorentina in questa situazione di classifica. Sarà una partita molto importante perché la viola deve fare i punti per la salvezza e il Como deve fare punti per arrivare già in zona Europa. La Fiorentina non deve fare gli errori fatti contro il Torino, ovvero chiudersi in difesa dopo il vantaggio. Il Como è una squadra intraprendete con un grande allenatore che ha stupito tutti.
Vanoli—
Vanoli ha le sue esperienze e sta mettendo anima e corpo per aiutare una squadra che era in grande difficoltà. Sa che deve fare un'impresa perché la Fiorentina non è abituata alla lotta salvezza. Penso che Vanoli possa dare il suo apporto e farà di tutto per salvare la squadra.
