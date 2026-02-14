Chiarugi: “Ci tireremo fuori, ma non dobbiamo avere paura. Difesa? Vi dico”

Luciano Chiarugi, ex attaccante viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la sfida del Sinigallia contro il Como:
Dall'inizio dell'anno ho sempre pensato che ci sarebbe stato da preoccuparsi fino in fondo. Ma le ultime novità - come l'arrivo di Paratici - possono cambiare le cose. La squadra per 9/11 è quella dell'anno scorso e tutti eravamo entusiasti, ma ora siamo in una situazione imbarazzante. Ci tireremo fuori da questa classifica, ma dobbiamo stare attenti: la partita di oggi è estremamente difficile, non dobbiamo avere paura. Vedendo i risultati delle altre squadre la preoccupazione cresce, dobbiamo valutare attentamente il percorso di qui alla fine e fare di tutto per uscirne.
La difesa—
Le colpe vanno divise, non sono solo della difesa. Comuzzo e Pongracic sono due giocatori qualsiasi, non sono eccelsi. Poi abbiamo Dodo, Gosens, Parisi e Fortini: ora abbiamo preso anche Rugani. Dobbiamo capire quello che succede da tempo perché le partite sono poche e i risultati non cambiano.
