Dal 9 al 23 marzo è in programma la 76ª edizione della Viareggio Cup, lo storico torneo internazionale dedicato alle squadre giovanili, appuntamento fisso del panorama calcistico italiano. Come da tradizione, sarà presente anche la Fiorentina.
FOTO – Viareggio Cup, ecco i gironi: Fiorentina con Viareggio e Rangers
Sorteggiata la Viareggio Cup: Fiorentina nel girone con Viareggio, Rangers Enugu e One Touch. Le Women con Juventus e Livorno
I viola sono stati sorteggiati nel Girone 2 insieme ai padroni di casa del Viareggio e alle due formazioni nigeriane Rangers Enugu e One Touch. Un raggruppamento variegato, che mette di fronte la squadra gigliata a realtà internazionali e a una delle società organizzatrici del torneo.
Parallelamente si disputerà anche la settima edizione della Viareggio Women’s Cup. La Fiorentina Femminile è stata inserita nel Girone 1, dove affronterà Juventus e Livorno in un triangolare che promette equilibrio e sfide di alto livello.
Due appuntamenti importanti per il settore giovanile viola, maschile e femminile, in una competizione che da sempre rappresenta una vetrina prestigiosa per i talenti del futuro.
