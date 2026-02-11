Meluso/2: “Italiano voleva Leo Sena a Firenze. Verde? Poteva sostituire Chiesa”

Non solo Piccoli. L’intervista di Mauro Meluso a gianlucadimarzio.com svela un altro incredibile retroscena di mercato legato a Vincenzo Italiano e ai suoi anni in riva all'Arno. C'è un nome, quasi dimenticato per colpa della sfortuna, che avrebbe potuto vestire la maglia viola: Leo Sena .

Meluso racconta di aver scoperto il brasiliano allo Spezia, dove folgorò immediatamente il tecnico: "C’era un grande giocatore che portai allo Spezia, Leo Sena. Vincenzo andava matto per lui, perché era veramente forte, tanto chelo avrebbe portato tranquillamente a Firenze. Durante il Covid ebbe una miocardite che gli impedì di avere l’autorizzazione medica per giocare in Italia. Dovette cambiare i suoi piani". Senza quel drammatico stop, probabilmente la storia del centrocampo della Fiorentina degli ultimi anni avrebbe avuto un protagonista in più.