Non solo Piccoli. L’intervista di Mauro Meluso a gianlucadimarzio.com svela un altro incredibile retroscena di mercato legato a Vincenzo Italiano e ai suoi anni in riva all'Arno. C'è un nome, quasi dimenticato per colpa della sfortuna, che avrebbe potuto vestire la maglia viola: Leo Sena.
Meluso/2: “Italiano voleva Leo Sena a Firenze. Verde? Poteva sostituire Chiesa”
Meluso racconta di aver scoperto il brasiliano allo Spezia, dove folgorò immediatamente il tecnico: "C’era un grande giocatore che portai allo Spezia, Leo Sena. Vincenzo andava matto per lui, perché era veramente forte, tanto chelo avrebbe portato tranquillamente a Firenze. Durante il Covid ebbe una miocardite che gli impedì di avere l’autorizzazione medica per giocare in Italia. Dovette cambiare i suoi piani". Senza quel drammatico stop, probabilmente la storia del centrocampo della Fiorentina degli ultimi anni avrebbe avuto un protagonista in più.
Da Verde-Salah all'eredità di Chiesa—
Ma le rivelazioni di Meluso non finiscono qui. Il DS si sofferma su Daniele Verde, un profilo spesso accostato alla Fiorentina in passato per la sua qualità tecnica. Il paragone lanciato da Meluso è pesantissimo: "Verde aveva potenzialità enormi, mi ricordava molto Salah. Infatti, Paratici ci aveva pensato per sostituire Chiesa alla Juventus quando si fece male".
