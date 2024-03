Ex pres. Spezia: “Italiano-Meluso farebbero divertire Napoli, è un valorizzatore”

L'ex presidente dello Spezia Stefano Chisoli conosce molto bene Vincenzo Italiano. Il tecnico lavorava a stretto contato con Mauro Meluso , attuale ds del Napoli, in Liguria Chisoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato di un possibile approdo dell'allenatore in Campania:

"Conosco molto bene il d.s. Meluso, mi piacerebbe rivederlo in coppia con Italiano al Napoli il prossimo anno. I due si stimano molto, Napoli sarebbe la piazza ideale per Vincenzo. E lui sarebbe l’allenatore ideale per questo Napoli, farebbe davvero divertire la piazza. Su Italiano ci sono due miti da sfatare. La fase difensiva la cura molto e pretende grande ordine, poi è uno che sa gestire anche gruppi affollati e di grande personalità. Vincenzo è un valorizzatore, vedete cosa ha fatto allo Spezia e alla Fiorentina: non ha paura di nessuno"