La Fiorentina segue Leo Sena, lo Spezia chiede Maleh: scambio in arrivo?

Il club viola per ora non considera l'ex Venezia tra i partenti

La Fiorentina continua a seguire con grande attenzione il centrocampista Leo Sena, un pallino di Italiano, che lo ha allena allo Spezia. E proprio alla società ligure piace molto per la mediana Youssef Maleh, chiesto in prestito ai viola. Serve prima l’ok di Italiano e della dirigenza gigliata, che fino a qualche settimana non lo considerava tra i possibili partenti.