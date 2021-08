Fiorentina, la strada verso l’identità è ancora lunga. E c’è un difetto evidente

La Fiorentina vince dal dischetto l’amichevole con l’Espanyol

"Il pressing in avanti ha funzionato solo a tratti e contro avversari con una qualità diversa, certi errori, si pagheranno cari. In fase offensiva poi, la banda di Italiano viaggia ancora a ritmo lento. Come se avesse ancora bisogno di pensare per quel secondo in più alla giocata da fare. Normale, sia chiaro, ed ecco perché sarà fondamentale inserire il prima possibile Nico Gonzalez. L’unico per caratteristiche, insieme a Sottil, capace di «strappare». Eccolo, un difetto abbastanza evidente: la squadra ha un passo e quello tiene. Difficile così rendersi pericolosi e non a caso Vlahovic, l’unica occasione (al 68’) se l’è creata da solo. Lo 0-0 insomma, è stato lo specchio fedele di quanto (poco) visto nei 90’ e porta con sé la convinzione che la strada verso la tanto evocata identità sia ancora lunga".