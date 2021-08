Problemi per Leo Sena, deve fermarsi. Addio Fiorentina?

Il centrocampista dello Spezia ha riscontrato alcune "alterazioni" che lo costringeranno ad un mese di stop assoluto e nuovi esami più avanti

Problemi per Leo Sena, centrocampista brasiliano dello Spezia accostato negli ultimi giorni alla Fiorentina. Il club ligure ha infatti diramato un comunicato oggi in cui rivela che "in occasione delle visite mediche periodiche ai fini del rinnovo della certificazione medico-sportiva agonistica, alle quali è stato sottoposto il calciatore Leo Sena, sono state evidenziate delle alterazioni temporanee di alcuni parametri fisiologici che renderanno necessari ulteriori accertamenti clinici e strumentali. Il calciatore dovrà pertanto ora osservare un periodo di sospensione dall’attività di circa un mese, durante il quale le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club, per poi procedere con una nuova valutazione". Una problematica che potrebbe a questo punto bloccare anche qualsiasi interesse di mercato sul giocatore.