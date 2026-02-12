Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calendario della Fiorentina. In particolare, sono state ufficializzate in questi minuti data e ora del match della 27esima giornata in cui la Fiorentina affronterà l'Udinese.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fissate data e ora di Udinese-Fiorentina. Ecco quando si giocherà
news viola
Fissate data e ora di Udinese-Fiorentina. Ecco quando si giocherà
Tutte le info sulla 27esima giornata
Il match in trasferta con i bianconeri verrà giocato lunedì 2 marzo alle 20:45 in Friuli. Un appuntamento importante per la stagione dei viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA