Fissate data e ora di Udinese-Fiorentina. Ecco quando si giocherà

Fissate data e ora di Udinese-Fiorentina. Ecco quando si giocherà - immagine 1
Tutte le info sulla 27esima giornata
Redazione VN

Arrivano aggiornamenti importanti per quanto riguarda il calendario della Fiorentina. In particolare, sono state ufficializzate in questi minuti data e ora del match della 27esima giornata in cui la Fiorentina affronterà l'Udinese.

Il match in trasferta con i bianconeri verrà giocato lunedì 2 marzo alle 20:45 in Friuli. Un appuntamento importante per la stagione dei viola.

