L'analisi di Pruzzo sul mercato della Fiorentina
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L'ex attaccante, Roberto Pruzzo, intervenuto a Lady Radio, ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina, partendo dalla delusione su Beto:
Non ho speranze nel breve-medio termine su Beto, è lontano da una forma accettabile. Se farà un gol non bisogna ingannarci, non si sbloccherà. Non è una certezza e nemmeno una garanzia. Non è l'attaccante adatto per subentrare a gara in corso e incidere sulla partita. Vanoli ha scelto Pellegrino, che non sarà tra i migliori d'Europa, ma fa il suo. Per Beto a gennaio proverei a cercare una soluzione diversa. ha bisogno di rilanciarsi, ma a Firenze non avrà continuità. Lo manderei in prestito a giocare, così magari si ritroverà.
Su Dragusin, De Gea e il lavoro di Vanoli
Dragusin non lo ricordavo così a Genova. È ancora molto giovane, ma per adesso è stato l'acquisto più deludente. Dovrebbe essere il leader della difesa, ma non lo è. De Gea, poi, quest'anno più che portare punti li sta togliendo. Vanoli deve trovare un modo per far coesistere i suoi migliori giocatori, come Oulai e Fagioli.
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