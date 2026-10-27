Viery contro l'Atalanta dovrebbe tornare al centro della difesa, come visto nel finale di San Siro

Niccolò Meoni
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Ernesto Poesio, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato così:

"All'Atalanta è cambiato tutto, anche se i risultati non arrivano. Qualcosa del calcio di Sarri si inizia ad intravedere, dopo 10 anni di difesa a 3. Per essere una squadra di Sarri l'Atalanta ha preso tanti gol, ma rispetto a noi hanno dato più risposte, considerando anche gli infortuni. Jimenez ha dimostrato le sue doti offensive, ma è un terzino, deve anche difendere. La linea difensiva di giovedì è abbastanza inedita. Spero che Viery da centrale faccia vedere qualcosa, ma va detto che non è stato aiutato dai cambi ruolo. Certi giocatori vanno aiutati, non messi contro Politano e Liberali, che vanno il doppio"

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

I cambi: "Sono 3 anni che la squadra pensata in estate non regge, e la Fiorentina inizia i campionati in modo deficitario. Siamo convinti che la Fiorentina possa reggere 3 punte? Senza un incontrista, tolto Brescianini. Se hai 2 terzini di spinta, un centrocampo tecnico ed un attacco composto da 3 punte, poi dopo prendi 19 gol in 8 partite. C'è da fare una riflessione su chi ha fatto questa rosa, e la posizione di Paratici non è fortissima. Questa squadra fatica a proporre, visto che a parte Venezia, non si è segnato con un'azione orchestrata."

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