Il commento di Ernesto Poesio sul lavoro di Vanoli

Redazione VN

Ernesto Poesio, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport,

Oulai-Fagioli? Non ho dubbi che possano giocare insieme, vanno a completare il centrocampo. Mi sembra normale che ci sia una fase di assestamento e che la Fiorentina cerchi un equilibrio. Oulai ha talento, ma ha bisogno di un gioco meno attendista. Ho dei dubbi sulla fase difensiva di Fagioli, ha mostrato dei limiti. Le colpe sui gol subìti non sono solo della difesa: a centrocampo c'è un'autostrada.

Sul futuro

I giocatori più stanno insieme e più diventano squadra. La Fiorentina andrà a migliorare. Obiettivi? Mi astengo. In questo momento ci sono troppe variabili: il talento c'è ma va espresso. Poi vorrei capire qual è il gioco che Vanoli ha in testa. Non ha niente da perdere, è tornato come trionfatore assoluto: Paratici l'ha ripreso dopo non averlo confermato a giugno. Ha avuto un'investitura importante da parte dei tifosi: hanno applaudito solo lui.
Vanoli

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