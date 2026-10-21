Ospite del Pentasport di Radio Bruno, il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato degli errori arbitrali:

È evidente che non si stia rispettando il regolamento del gioco del calcio, perché il regolamento ammette il contatto, ma lo ammette solamente quando due giocatori sono in lotta per la contesa del pallone e quest’ultimo deve essere di spalla. Il calcio è uno sport di contatto, ma il contatto, ripeto, deve essere regolare e consentito dal regolamento. Si stanno facendo passare degli evidenti episodi irregolari. L'esempio lampante non è solo quello del fallo su Goncalves, che peraltro è chiaramente leggibile da un arbitro di medio livello, ma anche da un VAR di medio livello.

La rete annullata ai viola

Non puoi stare 5 minuti a vedere se il gol è irregolare e, siccome non funziona la tecnologia, sfrutti un’altra che non è indicata per questo episodio. Bisognerebbe essere categorici su queste questioni: doveva essere valida la scelta di campo.

Sugli arbitri

Questi arbitri non hanno la capacità di interpretare l’azione di gioco. Tante volte vedo che si lascia giocare dopo alcuni interventi decisamente irregolari. Se un calciatore colpisce l’avversario invece che la palla, è fallo. Spingere e trattenere sono tutti falli e chi ha giocato a calcio sa benissimo che, quando si gioca sulle frazioni, anche una minima trattenuta può cambiare l’intenzionalità dell’azione, come successo in Sassuolo-Frosinone, con Bakola-Masini, dove un contatto del giocatore ciociaro ai danni del neroverde ha portato a un passaggio errato.

Sulla Fiorentina

La Fiorentina ha fatto un mercato molto dispendioso e Paratici è stato identificato come l'uomo del miracolo a Firenze. Vanoli, che stimo come un buon allenatore e una persona molto seria, sta cercando di dare a questa squadra un'identità che finora, in sette giornate, abbiamo visto essere ondivaga. La sfida con l'Inter è un banco di prova molto importante, ma nello stesso tempo è anche il momento della verità, perché l’Inter in questo momento non è una corazzata impossibile come in passato: subisce diversi gol, sbagliando molte preventive.