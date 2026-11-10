Leonardo Pieraccioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha paragonato la Fiorentina a un film Thriller.
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Leonardo Pieraccioni, comico fiorentino, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, dove ha presentato il nuovo film "Un Weekend Artificiale" e paragonato la Fiorentina ad un lungometraggio:
Ultimamente si inventa sempre dei film Thriller perché parte sempre in un modo e fortunatamente si risolve sempre alla fine del secondo tempo.
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