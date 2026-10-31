Il comico e tifoso viola Alessandro Paci è intervenuto a Lady Radio per parlare del momento viola, soffermandosi sulla partita contro l'Atalanta:

Penso che la Fiorentina si riprenda, tralasciando che al primo tiro abbiamo preso gol, però ho visto un impegno con grinta e ho molta speranza per la situazione.

Su Goncalves e Oulai

Bisogna avere pazienza, verranno utilizzati, ma anche su di loro sono fiducioso: entreranno nel giro di utilizzo. La Fiorentina è una squadra giovane, si deve rodare. Di sicuro ci aspettavamo di più, però dico ai tifosi di essere fiduciosi, che ci riprendiamo.

Pellegrino

È un giocatore che tira spesso, da varie posizioni, prima o poi inizierà a segnare con continuità.

La scelta dell’allenatore

La Fiorentina è la squadra di una delle città più belle del mondo e l’allenatore deve essere rappresentativo. La società aveva già speso tanto, poteva fare un ulteriore investimento e prendere un allenatore top. Per me bisogna prima assicurarsi un allenatore e poi costituire la squadra, non il contrario, ci vuole un allenatore che si imponga con la società per il mercato.

Sul VAR

Bisognerebbe trovare una via di mezzo. Se un rigore è netto, è giusto che intervenga il VAR, non deve intervenire sempre, come l’anno scorso, però sulle situazioni evidenti è corretto che richiami il direttore di gara.