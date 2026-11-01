Il Corriere dello Sport si sofferma su Franco Mastantuonto e su qualche "rumore" provenire dal Franchi a ogni sua giocata da solista:

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questa Fiorentina accidentata c'è un problema non problema che risponde al nome di Franco Mastantuono. Perché, nonostante qualcuno giovedì sera dalle tribune del Franchi abbia iniziato a bofonchiare dopo l'ennesimo pezzo da solista del numero trenta, è ormai evidente che, per l'assetto in campo e mancanza di controfigure, il talento di Azul sia allo stesso tempo regista, attore principale e spalla dello sceneggiato offensivo viola.