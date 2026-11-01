Alberto Aquilani piaceva tanto a Joe Barone
Il baco c’è ma non si trova, è una Fiorentina copia e incolla
Il Corriere Fiorentino si sofferma su Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo ed ex giocatore e allenatore viola. L'ex centrocampista doveva sedersi sulla panchina della Fiorentina, pii venne scelto Raffaele Palladino:
Poi la prima esperienza a Pisa in un percorso che l’allora dg Barone immaginava fino al ritorno sulla panchina della prima squadra, seppure la scomparsa del dirigente e le successive scelte della società siano poi finite su Palladino. Un cambio di direzione che certamente lo ha deluso, ma niente che gli abbia impedito di costruirsi una carriera che resta in ascesa, figlia di un’ottima stagione a Catanzaro in cui ha sfiorato una clamorosa promozione in A mancata solo in finale playoff, e di un avvio d’annata in cui anche a Sassuolo ha fatto parlare di sé. Merito di 2 vittorie e un pareggio arrivati dopo il k.o. all’esordio contro l’Atalanta, e in particolare di un 3-2 alla Juventus che aveva spinto persino Fabregas, allenatore tra i più celebrati del momento, a incensarlo pur smentendo voci di un’eventuale successione in quel di Como.
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