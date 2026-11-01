Al Viola Park Paolo Vanoli lavora sulla concretezza, uno dei principali limiti della Fiorentina: l’obiettivo per la gara di domani è trasformare in occasioni e gol la mole di gioco prodotta. Il tecnico deve soprattutto sbloccare Pellegrino e Beto, scelti in estate da Fabio Paratici per garantire reti e considerati entrambi potenzialmente capaci di arrivare in doppia cifra.

In Serie A Pellegrino ha segnato due gol, l’ultimo l’11 settembre a Venezia, mentre Beto è ancora a zero. L’attaccante arrivato dall’Everton avrebbe caratteristiche adatte al gioco di Vanoli, ma finora ha inciso poco ed è stato superato nelle gerarchie dall’argentino, titolare nelle ultime tre partite. Nello stesso periodo il guineense ha giocato appena 19 minuti.

Per Beto, oltre al lavoro tecnico, serve una svolta mentale. Dopo Inter-Fiorentina Vanoli aveva sottolineato la necessità di una reazione: «Mi dispiace dover fare lo psicologo su un giocatore importante come Beto, ma deve diventare più forte mentalmente, deve essere bravo a mettersi testa bassa e pedalare». Un richiamo alla determinazione per ritrovare fiducia e dare un contributo concreto all’attacco viola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.