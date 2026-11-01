La Fiorentina punta a raccogliere almeno quattro punti nelle prossime due partite, domani sul campo del Sassuolo e domenica contro la Juventus, per allontanarsi dalla zona a rischio e ritrovare tranquillità. L’obiettivo prioritario è non perdere nessuna delle due sfide, un risultato tutt’altro che scontato alla luce delle difficoltà mostrate finora. In palio ci sono la classifica, la serenità del club e quella attorno a Paolo Vanoli.

La trasferta contro il Sassuolo rappresenta la prima metà di un percorso di 180 minuti da completare contro la Juventus, prima della nuova sosta del campionato. Per Vanoli il risultato di domani sarà uno spartiacque: una prova positiva consentirebbe di tenere lontane le voci sul suo futuro, mentre un passo falso rischierebbe di alimentarle. Il tecnico e tutti i giocatori sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità, senza margini per nuovi errori.

Il pareggio contro l’Atalanta ha offerto un primo segnale di ripartenza, ma adesso serve una spinta concreta e decisiva. Nelle due gare non saranno ammesse pause né alibi legati alla giovane età della squadra: qualità del gioco, scelte tattiche, approccio e gestione dei finali dovranno essere all’altezza. Un passaggio fondamentale per il futuro della Fiorentina e soprattutto per la posizione di Vanoli. Lo scrive la Nazione.