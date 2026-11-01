Paolo Vanoli sembra intenzionato a confermare il 4-3-3 anche nella trasferta contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Il centrocampo a tre ha garantito maggiore equilibrio e una migliore occupazione degli spazi, pur senza assicurare ancora una protezione sufficiente in fase di non possesso. Il pareggio con l’Atalanta ha lasciato rimpianti per il risultato, ma anche segnali positivi nella prestazione e nell’atteggiamento, dai quali il tecnico vuole ripartire senza stravolgere la squadra.

La formazione appare sostanzialmente definita, con un dubbio principale in regia: Nicolò Fagioli oppure Christ Inao Oulai. La scelta accompagnerà Vanoli fino alla rifinitura di domattina. Contro l’Atalanta Fagioli ha disputato probabilmente la sua peggiore partita stagionale, venendo sostituito all’intervallo dall’ivoriano, capace di prendere subito in mano il centrocampo con personalità e senza timori.

La prova di Oulai ha riaperto il ballottaggio, ma è presto per parlare di gerarchie ribaltate: Vanoli conosce le qualità di Fagioli e il contributo che può offrire quando trova tempi e geometrie, mentre accompagna la crescita dell’ivoriano, desideroso di maggiore continuità. Difficile, per ora, vederli insieme dall’inizio: spostare Fagioli a mezzala per affidare a Oulai la regia non sembra rientrare nei piani immediati dell’allenatore. Lo scrive la Nazione.