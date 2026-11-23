VIDEO VN - Quasi tre mesi di Vanoli non sono bastati: qualcuno faccia qualcosa

Il secondo allenatore del Monza, Matteo Paro, ha parlato a Dazn al termine della vittoria per 3-0 contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

A Varela ho fatto i complimenti, l'ho abbracciato. Sono contento per la squadra, che questi tre punti servivono dopo le partite precedenti. Sono contento per Thiam, lui è molto bravo in queste uscite con palle alte. Oggi ha fatto una prestazione importante. Pessina? Avevamo bisogno del suo rientro. E' un giocatore di esperienza e noi siamo molto giovani. Ci serviva questa pesantezza in mezzo al campo. Un Monza senza Varela? Per ora siamo contenti di averlo. Sta dimostrando grande spirito e impegno nel lavoro per migliorarsi. Poi vedremo. Lui deve continuare a lavorare forte come sta facendo.

Poi in conferenza stampa

"Pessina ha esperienza, conoscenze, spessore. Sa gestire momenti della gara che ragazzi meno esperti non sanno gestire. Ha fatto più di un'ora dopo tanti mesi, siamo contenti per lui come per Thiam che ci dà una grande mano nelle uscite e nel gioco con i piedi. Tornqvist non è stato benissimo dopo la nazionale".

"Sui rigori non diamo mai liste, ieri abbiamo parlato un po' tra di noi ma lasciamo decidere ai giocatori in campo".

"Avevamo preparato due tipi di partita, la posizione di Gnonto largo su Birindelli ci ha costretti a rimetterci a posto. Poi abbiamo aumentato il ritmo e abbiamo giocato più intensi. Dovevamo cercare di prendere le misure, pressare meglio i loro giocatori tecnici e dinamici".

"Robinson è giovane, può crescere ancora tanto, soprattutto nella gestione dei momenti della partita, ma ha margini importanti".

"Si vedeva proprio questo spirito, questa voglia di portarla a casa, da domani dobbiamo crescere ancora e correggere i nostri errori, arrivano partite difficili. Abbiamo una base, la Serie A è difficile e ti costringe a fare aggiustamenti di partita in partita".

"Dobbiamo migliorare anche in trasferta, speriamo che questa vittoria ci dia una mano. Io e Juric abbiamo un ottimo rapporto, sono molto contento di lavorare con lui che mi ha fatto amare questo mestiere".