Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina

Redazione VN
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VIDEO Sky - Beto arriva a Firenze per le visite: tutto sull'affare

Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Fiorentina:

Paratici mi ha inculcato in testa il fatto che ci voglia tempo, sono più tranquillo. Ma è stato un mercato di confusione: faccio fatica a trovare una posizione in campo. Nella partita con il Frosinone ho visto che ci sono delle individualità interessanti come Oulai, Mastantuono e Valdepenas. Atta ha avuto un'involuzione rispetto alle amichevoli. La preparazione atletica non è il massimo.

L'attacco

Non sono contento che Kean se ne sia andato, perdi un attaccante forte. Il Como, ce l'avesse avuto con il Napoli, due gol dei quattro sbagliati li faceva. Ma non sono nemmeno preoccupato, so che ci vuole pazienza. Beto è più funzionale a un gioco.
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Il centrocampo

Sono sicuro che Thorstvedt possa arrivare, Grosso lo vuole veramente. Lui sta aspettando perché verrebbe volentieri a Firenze, è un uomo importante nello scacchiere di Grosso. Magari con Torreira acquisti uno di carattere che in campo si fa sentire.

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