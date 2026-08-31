VIDEO VN - Pinones-Arce: "Abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci, crediamoci"

Alberto Malesani ha chiarito al Corriere Fiorentino di essere stato regolarmente invitato alla festa del Centenario, nonostante abbia lasciato il Franchi prima della partita:

«Dovevo tornare velocemente a casa e quindi non potevo restare. Nessuna mancanza da parte della Fiorentina, che nei miei confronti è stata invece gentilissima. E poi quell’accoglienza al Franchi, davvero unica». Sulla crisi viola invita alla prudenza: «Le prime quattro, cinque giornate di campionato sono sempre un po’ strane, non bisogna trarre giudizi affrettati», pur ammettendo di aver visto «qualche problema» e di essersi portato a casa «qualche preoccupazione».

L’ex tecnico individua le principali difficoltà nella condizione fisica e nell’equilibrio tattico:

«Siamo ancora indietro sul piano fisico, c’è troppa lentezza, sia in fase di costruzione, ma soprattutto in quella di contenimento, specialmente sulla fascia destra». Contro il Frosinone, secondo Malesani, «Jimenez e Ndour non hanno fatto filtro e Mastantuono, che si è dato molto da fare, non ha certo le caratteristiche dell’incontrista». Anche la difesa va completata: «Ci vorrebbe un centrale forte di testa, e forse Dragusin lo è, ma soprattutto ci sarebbe bisogno di un compagno accanto che sia molto rapido».

Tra le note positive Malesani indica Oulai, «destinato a grandi cose», anche se accanto a lui servirebbe «un mediano come era con me Cois». Su Mastantuono sottolinea che «ci mette tantissima buona volontà, ma è giovane e deve capire come si gioca in Italia», mentre Pellegrino «non è andato male», pur ricordando che il compito di un attaccante resta quello di segnare. Infine, l’emozione per gli incontri con Batistuta e Rui Costa:

«Gabriel è una persona straordinaria, mi ha fatto capire quanto mi voglia bene» e «come si fa a non voler bene a questi ragazzi che hanno scritto la storia della Fiorentina?».