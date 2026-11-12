L'analisi di Gianfranco Monti sui bilanci della Fiorentina
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Il conduttore televisivo e tifoso viola, Gianfranco Monti, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno dei temi più caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Bilancio in rosso? La colpa non è soltanto di chi li ha spesi, ma anche di chi ha dato il via libera per spenderli. Non è facile dare la colpa ad uno. Per i giovani devi spendere tanto, come si è visto questa estate, Oulai per esempio e i suoi 30 milioni. Sono rimasto perplesso sui 121 milioni del 2025/26, non so come tu possa recuperarli adesso. Una cosa del genere andrebbe gestita meglio dalla società. E quest'anno hai speso ancora di più... Paratici prende e spende come vuole o si confronta con Ferrari o l'amministratore delegato della Fiorentina? Non lo so. Nella mia ignoranza, questo è un bilancio da squadra da prime 5/6 posizioni. Ora Paratici ha una patata abbastanza bollente in mano, perché questa squadra ha ancora bisogno di qualcosa.
Su De Gea in vista di gennaio
Io non penso che l'investimento a gennaio sia il portiere. Il problema di quest'anno della Fiorentina non è il portiere, va detto. Poi se l'idea è cercare un secondo, ti dico perché no. Però poi devi vendere il tuo secondo. Io non difendo a spada tratta De Gea, ma non è lui il più grande problema, ma gli errori dei singoli. Ho visto fare delle cose, anche domenica con la Juventus, clamorose. Non dico che sono scarsi, ma serve analizzare un po' tutti. Per questo dico che quest'anno c'è bisogno di tapparci un po' il naso.
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