Le parole di Monti su alcuni temi caldi in casa Fiorentina

Redazione VN
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Gianfranco Monti, ospite al Pentasport di Radio Bruno, su Mastantuono e non solo. Le sue parole:

Mastantuono? Ha l'età per giocare sabato anche se torna domani. Se dipende da lui non ci sono problemi, non si tira indietro. Le prime partite era molto solitario, con Vanoli no. La Fiorentina ha le sue pedine per giocarsela con il Genoa.

Ndour

Il gol da 70 metri è sublime, ma è folle anche solo pensare di provarci. Ndour viene dal PSG che ha ancora il 50%, un motivo ci sarà. Poi possiamo parlare del suo ruolo e del fatto che può ancora migliorare. Ndour ha più carattere degli altri a centrocampo.

Vanoli

Non so chi è il leader in campo, ma Vanoli è un leader nello spogliatoio. L'hanno scorso l'ha vinta con il carattere, anche se le partite erano brutte. Ora sta giocando anche bene. Queste sono occasioni per il mister e per i calciatori stessi.
FIORENTINA VS NAPOLI

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