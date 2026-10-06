Spesso si pensa che quella di ridursi all'ultimo sul calciomercato (e non solo), sia una tendenza tutta italiana. Per chi ha familiarità con il calcio estero, sa bene che anche negli altri paesi gli ultimi giorni di mercato sono una vera bolgia. La Premier League, nonostante le risorse quasi illimitate, è la regina delle trattative last-minute. In particolare quest'anno il Crystal Palace è stata una delle squadre più attive nei giorni finali, e le Eagles avrebbero potuto chiudere anche il colpo Alieu Njie, ma alla fine è stato Fabio Paratici ad aggiudicarsi il talento svedese.

Un what if

Crystal Palace

Niente Njie

Lo stesso Njie non si è nascosto, sottolineando come il Crystal palace sarebbe stata una destinazione assai gradita: ". Non hanno spinto subito sull'acceleratore come speravo, nonostante mi avessero prospettato un bell'ambiente e un buon progetto tecnico.È inutile nascondersi, la Premier League ha un fascino unico, con l'aggiunta che il Palace disputa l'Europa League (come sa bene la Fiorentina). Nonostante il cambio in panchina, con l'arrivo di Sage per Glasner, il mercato si è mosso solo nelle fasi finale, ed in modo caotico.Da settimane il Palace seguiva Njie, ma da Londra. Il Palace voleva allungare le rotazioni offensive di, visti i numerosi impegni, ma senza mettere in dubbio il posto da titolare di Sarr, esploso la scorsa stagione. Per questo Njie rappresentava una opzione, ma non l'unica. Il primo obiettivo era, esterno belga del Lione, grande talento ma con una serie di agenti attorno che hanno limitato gli affari con le big. Per Fofana, il Palace ha avviato una vera lotta con il Sunderland, tanto che entrambi i club hanno invito un jet privato per trasportare il giocatore in Inghilterra. Alla fine il rialzo del Sunderland è stato decisivo. Nel frattempo Njie si è accasato alla Fiorentina, e le Eagles hanno dovuto ripiegare sudel Midtjylland, arrivato con la formula del prestito con obbligo di rìscatto da 30 milioni. Una formula che consente al Palace di rimanere nei parametri Uefa, a differenza di quanto fatto dalla Fiorentina per Njie, un'operazione chiusa a titolo definitivo.